Fragments mémoire raconte cimetière Bourg

L'exposition Fragments de mémoire. Le cimetière du Bourg - Il cimitero di Sant'Orso (1782-1930) fermera le 9 févier prochain. L'exposition, aménagée par la Région en collaboration avec le Bureau régional d'ethnologie et de linguistique et archives historiques dans le cadre de la série Fragments de mémoire, concerne un lieu riche en histoire du centre historique d'Aoste, le cimetière de Saint-Ours, qui le long de cent cinquante ans, de 1782 à 1930, a accueilli les sépultures du bourg.

L'exposition, aménagée à l'Hôtel des Etats, place Chanoux à Aoste, a pour but de présenter au public, à travers documents, photographies et panneaux, une synthèse de l'histoire du cimetière de Saint-Ours. L'exposition veut donner un aperçu de la vie sociale et réligieuse de la communauté de la ville d'Aoste, qui mène à des considérations anthropologiques, sociales et philosophiques sur le concept de mort entre la fin du XVIIIe et les premières décennies du XXe siècle.