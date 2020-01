Per autonomisti non c'è spazio per accordo nuovo governo

Non ci sono le condizioni per trovare un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo governo regionale. E' la posizione emersa in una riunione tra Union valdotaine, Alpe, Stella alpina e Union valdotaine progressiste per fare il punto sulla crisi in Regione. All'incontro - svoltosi nel tardo pomeriggio - hanno partecipato gli eletti e i vertici dei quattro movimenti politici. Allo stesso tempo è stata ribadita l'intenzione di giungere all'approvazione del bilancio, finito in esercizio provvisorio, a partire dal voto in commissione per arrivare fino a quello in aula, entro la fine di gennaio.