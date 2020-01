Migliorare il suono del proprio strumento, seminario di SuonoGestoMusicaDanza

L’associazione SuonoGestoMusicaDanza di Aosta organizza un workshop di due incontri, per musicisti professionisti e musici in erba, che intendono approfondire conoscenze riguardo la gestione del suono del proprio strumento, per saperlo “trattare” nei concerti, momenti nei quali anche l’amplificazione diventa aspetto importante.

Il workshop affronterà tematiche legate all’ottimizzazione della propria attrezzatura, al rinforzo del suono, con l’obiettivo di distribuire al pubblico tali suoni nel modo più efficiente possibile. Per poter comprendere e affrontare al meglio l’argomento non verrà tralasciata un’introduzione generica sugli argomenti “suono” ed “acustica”.

Altro argomento oggetto dei due incontri sarà la gestione e l’organizzazione sul palco in preparazione del live. Il docente del workshop è Michele Sem Cigna, fonico e stage manager che in più’ di 25 anni di carriera vanta collaborazioni con Negrita, Subsonica, concerto del Primo Maggio, ma anche collaborazioni con alcuni artisti Internazionali.

“Come associazione, riteniamo sia importante proporre ai nostri allievi, musicisti e insegnanti, una formazione riguardo il rinforzo del suono - afferma Matteo Cigna, presidente di SGMD, - succede ai musicisti di suonare in situazioni in cui si rende necessario dover gestire aspetti tecnici legati all’amplificazione, oppure dover dialogare con il service comprendendosi, usando un linguaggio comune. Il workshop si prefigge l’obiettivo di costruire queste competenze, necessarie per chi suona, con un grande esperto e professionista del settore, a costi veramente contenuti nonostante l’altissimo livello.”

L’appuntamento sarà domenica 9 febbraio e domenica 19 aprile, dalle 14.30 alle 17.30. Per informazioni relative a costi e iscrizione inviare mail a info@sgmd.it.