Morto a Champoluc, ipotesi malore 79enne inglese trovato domenica fuori da piste

Malore o impatto contro un albero: sono queste le ipotesi dei carabinieri della compagnia di Chatillon/Saint-Vincent sulla morte dello sciatore inglese di 79 anni, Arnold John Leslie, trovato senza vita nel tardo pomeriggio di domenica dai pisteur secouriste a Champoluc.

L'anziano, arrivato in Valle d'Aosta con una comitiva di connazionali, sciava da solo. E' stato trovato in una zona boschiva, poco fuori da una pista blu (Del Lago), caratterizzata da una scarsa pendenza. La salma si trova nella camera mortuaria di Champoluc, in attesa del nulla osta al trasferimento da parte della procura di Aosta.