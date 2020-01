ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA STRUTTURA PER LA PRATICA CALCIO A CINQUE

Il Comune di Aosta intende procedere all’alienazione, mediante astapubblica per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base dell’asta - paria 247.550 euro - del complesso immobiliare di proprietà comunale ubicato in via Piccolo SanBernardo, 73 adibito alla pratica sportiva del calcio a cinque, censito al Nuovo Catasto EdilizioUrbano del Comune di Aosta al Fg. 30 n. 123 sub. 1-2-3-4.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, telefonando alnumero 0165-300.455 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 (martedì e giovedì anchedalle ore 14 alle ore 16) oppure via mail all’indirizzo patrimonio@comune.aosta.it.

Gli interessati a partecipare all’asta dovranno far pervenire la documentazione prevista dal bando di gara pubblicato in versione integrale sul sito Internet comunale all’indirizzowww.comune.aosta.it/it/il_comune/uffici_e_rubrica/gli_uffici/ufficio_patrimonio a: Comunedi Aosta – Servizio Patrimonio -, Piazza Chanoux, 1, 11100 Aosta, entro le ore 12 di lunedì 16 marzo 2020.