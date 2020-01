Aosta: Grande partecipazione al Quartiere Dora per il progetto I Bambini in Testa

Una cinquantina di famiglie residenti nel Quartere Dora di Aosta hanno preso parte sabato e domenica al progetto "I bambini in testa" partecipando al partecipato al teatrino per bambini tenutosi presso la biblioteca del Quartiere. Oltre al teatrino sono stati realizzati momenti di lettura con i bambini, è stato predisposto un angolo per colorare e disegnare molto apprezzato dai bambini ed è stata servita una ricca merenda.

È stata, tra le altre cose, una buona occasione per far conoscere la biblioteca alle famiglie. Il 2020 ha portato la ripresa delle attività del progetto “I Bambini in testa” che coinvolge i tre asili nido comunali (via Roma, Viale Europa e “M.Berra”) e la Biblioteca del quartiere Dora, prevedendo un ciclo di incontri con le famiglie e i loro bimbi da 0 a 6 anni.

Si è iniziato l’11 gennaio con gli atelier musicali del ciclo “Il mio mondo di Suoni”, storie sonore, esplorazioni, giochi di vocalità e danze figurate condotti dagli esperti della Sfom Luca Gambertoglio e Alice Stilo. Gli incontri successivi, sempre alla stessa ora, saranno il 25 gennaio, l’8 febbraio e il 7 marzo.

Il progetto “I Bambini in testa”, interamente finanziato da fondi del Miur per 118 mila euro, è realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sociale “Leone Rosso”. "Gli obiettivi generali dell’iniziativa - spiega Luca GIrasole, assessore comunale alle Politiche sociali, sono la sensibilizzazione al concetto di continuità educativa, diffondere una cultura dell’infanzia non stereotipata all’interno del tessuto cittadino, impostare un lavoro di conoscenza tra tutte le realtà che si occupano di bambini tra 0 e 6 anni e coinvolgere scuole, servizi, famiglie e, in generale, la comunità intorno ai bisogni e ai diritti dei più piccoli".