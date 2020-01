Fiaccolata rosa sulla neve di Pila in programma l'8 febbraio

Dal 2013 al 2019 sono stati raccolti complessivamente oltre 100.000 euro e circa 8.000 persone hanno preso parte a "I light Pila", fiaccolata "in rosa" promossa per raccogliere fondi a favore dell'associazione Susan G. Komen Italia, attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Quest'anno la manifestazione è in calendario l'8 febbraio.

"Con gli sci, lo snowboard, a piedi o con le ciaspole - si legge nella presentazione - tutti possono partecipare. Armati di torcia a luce led rosa, adulti e bambini, percorreranno la discesa sulla neve, formando sul manto bianco il fiume luminoso che rischiara di rosa l'imbrunire: un'emozione che si rinnova intensa ogni anno sulle montagne più alte d'Europa".

La festa continuerà in serata nelle baite e nei locali decorati a tema e con menù speciali, musica e spettacoli. Lo ski village allestito in zona Gorraz è il punto di partenza e arrivo della fiaccolata.