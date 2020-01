Pd Valdostano 'commissariato' da Centoz e Timpano

Sara Timpano organizza i baracchini dove raccoglie le firme per sciogliere il Consiglio Valle perché non c'è una maggioranza in grado di deliberare. Ma a ben vedere dovrebbe raccogliere le firme per indire un congresso del Pd visto che ha un anno non riesce a riunire l’assemblea per mancanza di numero legale, soprattutto dopo che Giovanni Sandri, che l’aveva appoggiata al Congresso contro Raimondo Donzel, ha fatto le valige ed è approdato a Italia Viva.

Ed in risultato è che il Partito è nei fatti commissariato dal bob Fulvio Centoz e Sara Timpano tanto che la soluzione alla sostituzione degli assessori comunali di Aosta sono stati decisi senza alcun coinvolgimento della base del partito.

La disfatta del Pd è spiegata in una nota diffusa da Irene Deval, Raimondo Donzel,Roberto Greco eMichele Mezzavilla, nella quale si legge: “Nuovo tentativo di organizzare un’Assemblea regionale del Partito democratico della Valle D’Aosta, dopo oltre un anno che in violazione dello Statuto non veniva indetta, anche oggi è fallito (sabato scorso, ndr.), venendo meno il numero legale”.

L’Assemblea regionale, eletta direttamente dai cittadini nelle primarie, è l’organo fondamentale di indirizzo politico. “E quindi il partito da più di un anno è privo di una vera guida. Tale situazione – si legge ancora nella nota - è aggravata dal venir meno di molti componenti della mozione Sandri, passati a Italia Viva, che fu determinante per l’elezione della Segretaria”.

Il Partito democratico senza Assemblea ha una Direzione che non rappresenta correttamente gli equilibri politici del partito, spesso priva del numero legale, e non è in grado di esprimere nessun indirizzo.

Irene Deval, Raimondo Donzel, Roberto Greco e Michele Mezzavilla sottolineano, ancora: “La Segretaria e i suoi collaboratori devono prendere atto di questa critica situazione per consentire una ripartenza organizzativa e politica del partito e permettergli di affrontare le grandi sfide sociali e politiche che lo attendono”.

Uno sfogo, quello di Irene Deval, Raimondo Donzel, Roberto Greco e Michele Mezzavilla, dettato dalla preoccupazione che il Pd ha imboccato la strada dell’estinzione per l’immobilismo di una segreteria che pensa più alla poltrona che a rilanciare l’azione politica. E dire che Sara Timpano rilascia lunghe interviste per dare lezioni di politica al Consiglio Valle che deve approvare in bilancio.