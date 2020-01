Con la cultura si può campare, parola di Paola Dubini

‘Carmina non dant panem’, la poesia non dà da mangiare, dicevano gli antichi romani. In tempi più recenti il concetto è stato ripreso, nel 2010, dall’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti che ebbe a dichiarare, e poi negò la circostanza, che ‘con la cultura non si mangia’.

Dieci anni dopo l’affermazione di Tremonti, la professoressa Paola Dubini si è incaricata di smentire quelle parole e l’ha fatto con il libro, ‘Con la cultura non si mangia. Falso!’ che l’autrice presenterà mercoledì 22 gennaio, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

‘Lo scopo di questo libro - scrive l’autrice - non è solo dimostrare che con la cultura si mangia, ma anche a quali condizioni e come si mangia. Così da suggerire che la qualità del nutrimento che ci offre la cultura è meglio della spirulina, dei broccoli, degli agrumi o del pesce azzurro: alimenti gustosi, nutrienti e notoriamente ricchissimi di antiossidanti, proteine, vitamine e minerali.’

Paola Dubini parte dall’insieme dei luoghi comuni sulle arti e la cultura e li esplora uno a uno con dati e riflessioni, che dimostrano la necessità irrinunciabile di prendere sul serio la cultura e di comprendere a fondo i modi in cui essa crea valore economico e non economico.

Paola Dubini è docente di Management all'Università Bocconi di Milano, dove si occupa di aziende culturali e delle loro condizioni di sostenibilità, e visiting professor all'IMT di Lucca. Studia e scrive da diversi anni sulle trasformazioni in atto nel settore editoriale italiano.