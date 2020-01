Nessun soggiorno del magistrato Marco Petrini all'Hotel Italia di Brusson

L'albergo Italia di Brusson dove non risulta che il magistrato arrestato in Calabria abbia soggiornato

Al sindaco di Brusson, Giulio Grosjacque, non è andata giù vedere associato il suo comune con l'inchiesta giudiziaria che ha portata l'arresto del magistrato Marco Petrini, presidente della II sezione della Corte d’appello di Catanzaro, nonché presidente della commissione provinciale tributaria è stato arrestato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari su ordine della procura di Salerno.

Uno degli arrestati, Luigi Falzetta, che gestisce l'albergo Italia di Brusson, avrebbe messo a disposizione del magistrato la struttura per aggiustare alcune sentenze.

"Abbiamo fatto tutti i controlli possibili e non ci risulta che il magistrato abbia soggiornato a Brusson" ha fatto sapere questa mattina il sindaco Giulio Grosjacques (nella foto) che si è detto quanto mai dispiaciuto per il fatto che sui social i soliti cretini e ignoranti tendono a collegare la località valdostana come punto d’appoggio per il malaffare.

Dall'inchiesta sarebbe emerso che per aggiustare le sentenze il magistrato non disdegnava in cambio prestazioni sessuali, soldi, vacanze a Brusson. Prestazioni sessuali, soldi e vacanze forse, ma sicuramente non a Brusson. E per questo il sindaco ribadisce "Petrini non risulta essere stato ospite dell’albergo gestito da Falzetta”.