I lettori di Aostacronaca.it esprimo la loro prefeneza sul futuro presidente della Regione

C’è grande attesa per come finirà la crisi politica in Regione. Ovvero se i magnifici 35 riusciranno a trovare un’intesa per l’approvazione del Bilancio 2020 ma soprattutto se riusciranno a formare una nuova maggioranza di governo

Infatti è accantonata l’ipotesi dello scioglimento del Consiglio subito dopo l’approvazione del Bilancio, ora l’attenzione è polarizzata su come sarà formata la nuova maggioranza, ma soprattutto chi farà parte della Giunta e su chi la guiderà.

L’interesse è provato da fatto che in meno di due ore sono già più di 60 e lettori di Aostacronaca.it che hanno espresso la preferenza su chi dovrebbe essere il prossimo presidente della Regione.

Il voto si può esprimere in basso a desta della nostra videata. Il nostro non è un sondaggio ma uno spazio dove si può esprimere la propria preferenza. Di più, non ha alcuni valore scientifico ma è solo un gioco anche se è possibile esprimere più di un voto al giorno dallo stesso computer.