Retrouvailles sous Arbre de Noël à Paris

Deuxième journée à Paris, le samedi 18 janvier, de célébrations de L'Arbre de Noël quand la Vallée d'Aoste retrouve ses émigrés. Au Cirque d'Hiver Bouglione, à 15h, les retrouvailles débutent avec les discours officiels de l'assesseure à l'Éducation, Chantal Certan, du Président de l'Union valdôtaine de Paris, Jean-Baptiste Pedretti et de l'Assesseur d'Arnad, Alexandre Bertolin, la commune où se déroulera la Rencontre valdôtaine 2020.



À 17h, les participants pourront assister au spectacle Exploit, qui sera suivi du traditionnel dîner, animé par les intermèdes musicaux de la chorale Les Hirondelles. À cette occasion, le Conseil de la Vallée, outre que par le vice-président Joël Farcoz, sera représenté par les conseillers régionaux Diego Lucianaz, Carlo Marzi et Luisa Trione. Seront également présents les syndics de Challand-Saint-Victor Michel Savin, d'Ollomont Joël Créton et de Saint-Denis Franco Thiébat, les anciens syndics Silvio Barrel et Ezio Pasquettaz, ainsi que le président de l'Institut d'histoire de la résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste François Stévenin et le président de la Fondation Chanoux et coordinateur du projet La mémoire de l'émigration Alessandro Celi.