Foire saint Ours: Potenziato con 21 autobus servizi trasporto pubblico ad Aosta

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti d’intesa con l'Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, ha autorizzato la Svap Società Cooperativa all’esercizio di un servizio occasionale in concomitanza con la 1020a Foire de Saint-Ours, per i giorni 30 e 31 gennaio 2020 sui seguenti percorsi:

Area Sogno/Carrefour/Via Caduti del lavoro (pesa pubblica) (Parcheggio P1 e P1bis);

Loc. Croix Noire/Arco d’Augusto (Parcheggio P2);

Grand Place/Via Festaz – Via Torre del Lebbroso (Parcheggio P3);

Cimitero/Piazza della Repubblica (Parcheggio P4);

Area Tzamberlet/Piazza della Repubblica (Parcheggio P5);

Area ex Cogne (Pepinière)/Via Caduti del Lavoro (pesa pubblica) /Piazza Manzetti lato mura (Parcheggio P6 e P7);

Area Sima/ Via Festaz – Via Torre del Lebbroso (Parcheggio P9);

Piazza della Repubblica/Piazza Arco d’Augusto, con fermata anche alla Stazione F.S.

Per il servizio è previsto l’utilizzo di 21 autobus per una percorrenza stimata complessiva di 11 mila 430,30 chilometri, per un importo stimato di 42 mila 611,02 euro, oltre a 2 mila euro di spesa presunta in caso di attivazione di ulteriori parcheggi. La SVAP Società Cooperativa è stata inoltre autorizzata all’integrazione del servizio di trasporto serale e notturno a chiamata nel comprensorio della Plaine d’Aoste per la giornata del 30 gennaio 2020, con due ulteriori veicoli.