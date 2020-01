L’Acciarino magico ultima Pillola di Enfanthéâtre

“Pillole di Enfanthéâtre” si concluderà sabato 18 gennaio con “L’Acciarino magico”, della compagnia “Il Baule volante” di Ferrara, prodotto da “Accademia Perduta/Romagna Teatri”. La pièce teatrale scritta e interpretata Andrea Lugli con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi è tratta dalla omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

La storia, adatta a partire dai cinque anni di età, racconta le mirabolanti avventure di un soldato di ritorno dalla guerra tra streghe, cani fatati, vicoli oscuri, speranze, profezie, incontri misteriosi e l’amore di una bella principessa. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Andrea Lugli, presenta una fiaba tra le meno frequentate dello scrittore danese ma non per questo meno preziosa per i significati che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza.

La voce e il corpo narrante dell’attore si arricchiscono, in questo lavoro, con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e le sue sorprese: canto, suono ed evoluzioni multimediali con la pedaliera multieffetto, alla ricerca di suggestioni metamelodiche che prendono gli spettatori per mano e li portano dentro la storia.

Il costo dei biglietti dello spettacolo, entrambi in programma alle 15 al teatro “Giacosa”, è di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età. I tagliandi saranno in vendita al botteghino del teatro il giorno della rappresentazione.