Verso il processo imputati Geenna

Ha chiesto di annullare il capo d'accusa nei suoi confronti Bruno Nirta, uno degli imputati principali all'udienza preliminare dell'inchiesta Geenna sulla presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. Il suo difensore, l'avvocato Luigi Tartaglino, ha sostenuto che i pm della procura di Torino ne proposero il rinvio a giudizio senza prima interrogarlo come aveva richiesto; un problema - ha spiegato - sorto dal fatto che il carcere in cui Nirta era detenuto trasmise la comunicazione con 5 giorni di ritardo. Il tribunale ha respinto la richiesta della difesa di dichiararne la nullità per ragioni di procedura. In caso di accoglimento i termini di custodia cautelare sarebbero scaduti il 22 gennaio.

Nirta sarà giudicato con il rito abbreviato a partire dal 7 febbraio.

Ha chiesto il giudizio abbreviato Vincenzo Argirò, uno degli imputati all'udienza preliminare dell'inchiesta Geenna sulla presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. La sua posizione, che è stata stralciata oggi dal gup Paola Dezani, verrà discussa il 7 febbraio insieme a quella di un'altra dozzina di imputati, fra cui l'avvocato torinese Carlo Romeo. Argirò è rinchiuso nel carcere di Voghera.

La Regione Valle d'Aosta si è costituita parte civile stamani a Torino nel procedimento contro Bruno Nirta uno dei principali imputati dell'inchiesta di 'ndrangheta chiamata Geenna. L'ente è patrocinato dall'avvocato Riccardo Jans.