Audizione di Finaosta sulle leggi di bilancio 2020-2022

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, la seconda Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti presentati ai disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022.

Andrea Leonardi presidente Finaosta

«Nell'ambito della trattazione dell'emendamento riguardante la trasformazione dei mutui per il settore casa (di cui alla legge regionale n. 3/2013) in contributi in conto interessi - riferisce il Presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (SA) -, abbiamo sentito i vertici di Finaosta e i dirigenti delle strutture regionali competenti. Le audizioni hanno confermato le criticità e rafforzato l'esigenza di affrontare senza indugio il problema della mancanza delle risorse per soddisfare il fabbisogno delle richieste e per scongiurare il blocco delle misure di sostegno.»

"Finaosta può e deve continuare a svolgere una funzione sul territorio che gli è congeniale, anche dal punto di vista statutario", ga dietto Andrea Leonardi, dopo l'audizione in seconda commissione del Consiglio regionale, dedicata alla proposta di un coinvolgimento delle banche nell'erogazione dei mutui regionali.

"Il servizio di Finaosta sul territorio è meramente di carattere sociale - ha spiegato Leonardi - con le attenzioni che riserva ai cittadini bisognosi di interventi finanziari". Secondo il presidente "il coinvolgimento delle banche è positivo o negativo a seconda della capacità di credito che avrà il cittadino che ha bisogno di un mutuo". Leonardi non ha escluso la possibilità di attivazione di un "doppio canale" nelle procedure di erogazione dei mutui: da una parte Finaosta e dall'altra le banche private.

La Commissione si riunirà nuovamente lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 9.00.