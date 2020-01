Il Pipistrello, l’operetta degli equivoci

Gabriel von Eisenstein, ricco gentiluomo di campagna, è stato condannato, per diffamazione, a qualche giorno di prigione. E’ ormai pronto per recarsi in carcere quando il suo amico dottor Falke gli porta un invito per la festa che il principe Orlofsky darà la sera stessa. Eisenstein non ha dubbi: prima la festa e poi a costituirsi. Rosalinde, sua moglie, rimasta sola, riceve la visita del suo spasimante Alfred che però viene scambiato per il padrone di casa e quindi portato in carcere al suo posto.

E’ la trama dell’operetta Il Pipistrello di Johann Strauss, messa in scena martedì 21 gennaio, alle 21, al Teatro Splendor di Aosta, dalla compagnia Corrado Abbati.

Non sarà l’unico scambio di persona, poiché la festa a casa di Orlofsky sarà ricca di qui pro quo preparati ad arte dal dottor Falke, che vuole così vendicarsi di una burla fattagli da Eisenstein quando lo lasciò in strada a passare la notte solo, ubriaco e vestito da Pipistrello.

Il Pipistrello è, con La vedova allegra, l’operetta più rappresentata al mondo e incarna lo spirito stesso del genere fondendo intimamente la musica - il valzer viennese - alla brillante commedia che fornisce la trama. La festa mascherata durante la quale si svolge la vicenda fornisce l’ambientazione ideale per un susseguirsi di equivoci, travestimenti, scambi di persona e burle in un crescendo di situazioni comiche fino allo scioglimento finale in un tripudio di brindisi e canti.

Il prezzo del biglietto è per la Platea 20 euro (intero) e 16 euro (ridotto) e per la Galleria 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). Lo spettacolo è fuori abbonamento.