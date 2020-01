Projet de formation au néo-journalisme audiovisuel

L’Union Internationale de la Presse Francophone UPF - Section de la Vallée d’Aoste , association culturelle qui a pour mission de valoriser la francophonie en Vallée d’Aoste et une ouverture internationale sur les médias dans le monde, organise dans le cadre du Progetto Giovani financé et soutenu par l’Assessorat de l’Education, de l'’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse un cours de formation intensif sur le néo-journalisme audiovisuel.



L’idée est de former des jeunes à l’apprentissage de l’écriture d’un sujet de reportage sous forme de storytelling, leur inculquer les bases de la grammaire audiovisuelle, du cadrage, de la prise de son et de la réalisation, l’écriture d’un commentaire, les techniques de l’interview, les techniques du montage, de la correction des couleurs et du mixage. Ils utiliseront concrètement du matériel de tournage et de post-production.

L’objectif est de fournir des outils de base afin que les jeunes puissent documenter par la suite de façon autonome les activités de leur communes, village, territoire et de les poster sur les médias sociaux. Ainsi, ils favoriseront la promotion de leur territoire dans le monde avec une qualité acceptable. Le but est qu’ils deviennent en quelque sorte des ambassadeurs informels de l’endroit où ils vivent en racontant les plus belles histoires humaines qui peuvent par la suite inciter les touristes à se déplacer sur place.



Les jeunes intéressés à cette formation doivent avoir entre 18 et 28 ans, envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae rédigés en français à l’adresse : info@upfvda.org

L’envoi doit avoir lieu impérativement avant le 31 janvier 2020.

Une pré-sélection sur lettres de motivations et CV déterminera les participants admis à la phase de sélection finale consistant en un colloque oral.

Au final 6 jeunes seront sélectionnés afin de participer à la formation.

La disponibilité requise est de 12 jours en immersion totale (8 à 10 heures par jours avec obligation de participation ) du mois de février au mois de mars 2020.