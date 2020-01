Sci solidale per Telethon, a La Thuile raccolti 12mila euro

Successo per l’iniziativa “Sci solidale per Telethon”, prima tappa della Staffetta Eventi organizzata dalla Fondazione per festeggiare i suoi 30 anni. Da 12 anni La Thuile sostiene Fondazione Telethon con l’evento “Sci solidale per Telethon”.

Per favorire la massiccia adesione di pubblico e, ovviamente, a vantaggio del successo dell’iniziativa solidale, le Funivie Piccolo San Bernardo di La Thuile, l’11 gennaio 2020, hanno proposto l’acquisto dello skipass per accedere all’ampio comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo ad un prezzo scontato.

Una parte del ricavato è stato quindi devoluto alla ricerca scientifica di Telethon. Il bilancio di questa giornata di sci e solidarietà, che si è conclusa con una suggestiva fiaccolata dei maestri, è stato molto positivo.

La Thuile, infatti, ha raccolto per Fondazione Telethon l’importo di oltre 12.000,00 euro. Presso lo stand allestito nella piazza delle Funivie Piccolo San Bernardo di La Thuile, i turisti hanno potuto inoltre donare scegliendo prodotti solidali per aiutare ulteriormente la ricerca Telethon.

Il prossimo appuntamento della Staffetta Eventi di Fondazione Telethon sarà nelle Marche al Carnevale di Fano.