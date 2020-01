Con un morso stacca l’orecchio alla moglie, arrestato dominicano

Una lite dovuta alla gelosia è finita con il marito agli arresti domiciliari e e la moglie ricovera in ospedale per farsi riattaccare il padiglione di un orecchio che l’uomo le parzialmente staccato con un morso. La lite avrebbe potuto avere conclusioni ben priù gravi se non fosse intervenuta la la squadra mobile della Questura di Aosta.

L’uomo, di giovane età e residente ad Aosta, a seguito di un litigio scaturito per motivi di gelosia e degenerato in una colluttazione fisica, con estrema violenza ha addentato l’orecchio sinistro della vittima, amputandolo quasi del tutto, causando alla malcapitato moglie uno sfregio permanente del proprio aspetto. In una serata dello scorso novembre, una donna aveva contattato il numero di emergenza 112 NUE per segnalare un’aggressione subita poco prima dal proprio marito.

La pattuglia della Polizia di Stato giunta sul posto, constatava che la vittima aveva appena subito l’amputazione di un pezzo di orecchio, staccatogli con un morso da parte di un uomo e gettato a terra poco dopo. Quest’ultimo non era presente sul luogo, in quanto dileguatosi immediatamente dopo aver perpetrato l’efferato gesto. Le successive indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito l’accaduto ed individuato il responsabile dell’efferato gesto, identificato in P. A. Y., cittadino dominicano.

Considerata l’aggressività manifestata e la brutalità del comportamento del reo, nonché la grave conseguenza dell’atto, oltre all’eventuale concreta possibilità di reiterazione del reato, l’uomo autore del fatto è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.