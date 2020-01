Venerdi pomeriggio torna la neve ma sabato condizioni meteo migliorano

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala Un anticiclone sull'area mediterranea resiste ancora oggi favorendo bel tempo sulla Valle d'Aosta, ma domani una depressione in discesa dall'Oceano Nord-Atlantico porterà un piccolo passaggio perturbato con neve che salirà a media quota, con qualche centimetro di neve in più sui settori occidentali. Nei giorni a seguire questa depressione si stabilirà su Gibilterra, richiamando un ritorno di aria più fredda da NE, senza portare precipitazioni di rilievo. In una situazione di blocco che potrebbe durare almeno metà settimana, la stessa depressione si contrapporrà ad un'estesa fascia anticiclonica dalle coste irlandesi fino alla Turchia, con il ristagno dell'aria fredda già intrappolatasi nelle valli valdostane durante il week-end.

VENERDI 10 GENNAIO

Inizialmente soleggiato; nuvolosità in arrivo dal mattino e con deboli/debolissime precipitazioni al primo pomeriggio sui settori W, in estensione a tutta la regione nel corso delle ore, e fino alla prima metà della notte quando si ritireranno alle montagne di confine estero. Quota della neve inizialmente a circa 500/700 m, con fiocchi anche più in basso, in rialzo nella notte a circa 1100 m. Temperature: in calo. Pressione: in lieve calo poi in ripresa. Venti: 3000 m deboli o moderati da SW, in rotazione da NW e rinforzo nella notte; assenti o deboli da SE nelle valli, e foehn in sviluppo nella notte.

SABATO 11 GENNAIO

Giornata fredda e ventosa, con nuvolosità e residui fiocchi di neve sui confini esteri al mattino, poi soleggiato. Temperature: in deciso calo. Pressione: in lieve rialzo poi in calo. Venti: 3000 m forti da NW; foehn nelle valli.

PERICOLO VALANGHE

Il manto nevoso è stabile. Il pericolo maggiore è quello di scivolare su neve dura. Utili e spesso necessari coltelli e ramponi.

La possibilità di distacco provocato è molto bassa: man mano che si sale di quota, ci sono vecchi accumuli da vento molto duri soprattutto in prossimità delle creste, ben visibili e stabili.

Dalla serata e durante la notte una debole nevicata apporta qualche cm di neve fresca sulla dorsale di confine con la Francia; accompagnata da venti da NW determina la formazione di piccoli accumuli in quota presso creste e colli.

Localmente isolate valanghe da slittamento dai pendii molto ripidi erbosi/rocciosi sotto i 2200 m che, interessando tutto il manto, posso raggiungere le grandi dimensioni. La migliore gestione per gli escursionisti/sciatori è evitare di passare/sostare al di sotto dei pendii con evidenti fessurazioni (bocche di balena).

Valanghe spontanee

Valanghe da slittamento dai pendii molto ripidi erbosi/rocciosi sotto i 2500 m circa, anche di grandi dimensioni - sia di giorno che di notte.

Escursionisti/sciatori: evitare di passare in prossimità e al di sotto delle zone con evidenti fessurazioni da scivolamento (bocche di balena).

Rari scaricamenti di neve umida dalle barre rocciose, dalla tarda mattinata e dai pendii soleggiati, prevalentemente sotto i 2300 m.

Valanghe provocate

Rari nuovi piccoli accumuli, ben visibili, sopra 2500 m circa sui pendii meridionali. Poggiano su neve per lo più dura. Potrebbe bastare il passaggio di uno sciatore/escursionista per destabilizzarli, tuttavia è poco probabile. In quota ci sono vecchi accumuli da vento duri e ben visibili: in rari casi ne è possibile il distacco nei pressi di bruschi cambi di pendenza oppure a ridosso di creste e colli.

TENDENZA PERICOLO VALANGHE

Sabato in possibile leggero rialzo nei settori nord-occidentali.

CONDIZIONI GENERALI

Innevamento e Manto nevosoInnevamento buono e ancora al di sopra della media tra 1900 e 2300 m nonostante siano ormai 20 giorni che non nevica. Nelle valli laterali, neve continua oltre i 1600-1900 m a sud, oltre i 1200-1500 m a nord. Nella valle centrale limite neve più alto. Man mano che si sale di quota zone erose, anche fino al terreno in prossimità di dossi e creste, e accumuli nelle conche. Valanghe osservate (ultime 24h)nessuna. Sciabilità: da mediocre a pessima. Neve vecchia e molto variabile.Croste di vario genere più o meno portanti alternate a lastre ghiacciate. Neve trasformata sui versanti ripidi soleggiati, che si ammorbidisce solo sui pendii più ripidi al disotto dei 2300 m durante le ore centrali della giornata.Salendo di quota le croste da vento diventano molto più dure e ci sono sastrugi soprattutto sui pendii settentrionali. In poche localizzazioni molto fredde e riparate dai venti, dove il bosco crea ombra o nelle zone più pianeggianti, si trova neve vecchia soffice o cristalli sfaccettati.