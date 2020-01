FIERA DI SANT’ORSO IL PIANO OPERATIVO DEL SOCCORSO SANITARIO 118

In occasione della millenaria Fiera di Sant’Orso, che si svolgerà ad Aosta nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2020, il Soccorso Sanitario 118 ha predisposto un apposito piano di intervento per garantire la massima sicurezza possibile, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

Come negli anni scorsi, sarà allestito un Posto Medico Avanzato (PMA) in Piazza Narbonne, in cui sarà presente personale medico e infermieristico, volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato VdA e della Federazione dei Volontari del Soccorso della Valle d’Aosta.

Il PMA sarà operativo anche durante la “veillà”, fino alle ore 02:00 (salvo eventuale emergenza). Saranno, poi, dislocate tre postazioni di soccorso con ambulanza in piazza Arco d’Augusto, piazza della Repubblica e in piazza Narbonne, in prossimità del PMA. L’intero percorso della Fiera sarà controllato da squadre composte da volontari del soccorso 118 e CRI, dotate di defibrillatore semiautomatico (DAE), in grado di intervenire e di prestare immediato soccorso nelle vie difficilmente raggiungibili dalle ambulanze.

Le postazioni con ambulanza e le squadre itineranti sono collegate con il PMA e con il Centro Operativo Interforze (COM), che si occupa della gestione e del coordinamento della sicurezza durante le giornate di Fiera. “L’esperienza pluridecennale di questa organizzazione specifica e capillare sul territorio – spiega il dottor Luca Cavoretto, responsabile del Soccorso Sanitario 118 – ci permette di garantire un intervento immediato e con i mezzi appropriati durante la Fiera come in altre situazioni caratterizzate da elevato afflusso di persone.

L’obiettivo è quello di presidiare il territorio, di ridurre al minimo le tempistiche del soccorso e di non gravare, in prima battuta, sulle strutture ospedaliere e sulla gestione ordinaria dell’emergenza. Fondamentale, da questo punto di vista, l’apporto prezioso dei Volontari del Soccorso 118 e CRI e degli altri Enti preposti alla risposta all’emergenza-urgenza”.