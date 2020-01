La Salle: Bando per gestione bar Ex Casermette

Il Comune di La Salle ha pubblicato un bando per affidare la gestione di un bar, con una piccola rivendita di alimentari e giornali, nell'immobile 'Ex casermette' in frazione Derby. Il locale è chiuso dal 2016.

"Abbiamo provveduto - spiega il sindaco, Loris Salice - alla realizzazione dell'adeguamento del bar, di una porzione di questo fabbricato, che era già adibita a questa destinazione ma non aveva l'isolamento termico ed altri accorgimenti interni. Abbiamo fatto anche delle modifiche sugli impianti per renderlo un po' più funzionale e collegarlo anche al grosso salone che il comune di La Salle ha già in quello stesso fabbricato. Ora si tratta di darlo in gestione".

Il bando scade 31 gennaio. La base d'asta dell'offerta è di 3.000 euro annui per i primi tre anni, cifra che sale a 6.000 euro per i successivi. Serve un esercizio "che fornisca un servizio a chi usufruisce della sala polivalente, dove il gestore del bar potrà organizzare cinque manifestazioni l'anno ma a carattere sociale".