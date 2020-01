Confindustria vede il 2020 in positivo

Le aspettative degli imprenditori valdostani si fanno più rosee rispetto a quelle fatte registrare in chiusura d’anno. Lo conferma la consueta rilevazione trimestrale di Confindustria dalla quale emerge un clima di fiducia positivo sia per quanto concerne il settore manifatturiero che quello dei servizi con i principali indicatori più robusti rispetto alla rilevazione del trimestre precedente.

“La rilevazione – sottolinea Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA (nella foto sopra) - mostra confortanti e buoni segnali sul versante dell’occupazione, produzione e nuovi ordini ed il quadro che si delinea sembra essere senza dubbio positivo”. Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, nel sottolineare qualche nota di cautela, precisa: “E’ vitale affinché questo clima di ritrovato ottimismo perduri che la fase di instabilità che ha colpito il governo regionale si risolva in tempi rapidi perché l’impegno delle istituzioni a supporto delle realtà produttive della nostra regione è ora più che mai importante per mettere in campo tutte quelle misure che consentano di restituire una fiducia duratura agli imprenditori locali e che possano dare nuovo slancio e impulso a percorsi di crescita”.

In particolare, si rafforzano le attese sui livelli occupazionali: l’indicatore migliora in maniera sensibile passando da un +2,50% dello scorso trimestre ad un +12,12% dell’attuale. Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni si attesta al di sotto del 10%. La maggioranza delle aziende si attende un primo trimestre di aumento della produzione: il saldo sui livelli produttivi passa da un -12,82% ad un +12,90%. Per le aziende del campione migliorano inoltre sensibilmente le attese sui nuovi ordini: si passa da un -10,81% del quarto trimestre 2019 ad un +16,67 di inizio anno. Ritornano in terreno positivo le attese complessive sull’export che da -5,26% passano a 9,09%.

Variazioni di un certo rilievo fa registrare anche la composizione del carnet ordini: il 19,05% ha ordini per meno di un mese, il 47,62% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 33,33% per oltre tre mesi. Aumentano anche gli investimenti: le aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 23,53% al 32,00% e aumentano anche le imprese che hanno in programma investimenti per sostituzione che passano dal +14,71% ad un +28,00%.