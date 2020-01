Mutui casa presto e facili con l'uovo di Marquis

Si può definire Uovo di Marquis l’idea che l’ex presidente della Regione, e che potrebbe tornare alla guida al del Governo regionale, per l’appunto Pierluigi Marquis (Stella alpina), ha messo sul tavolo del Consiglio Valle per finanziare i muti casa che assorbono milioni e milioni alla quale la Regione non è più in grado di far fronte.

“Ognuno – spiega Marquis – faccia il mestiere che sa far meglio: le banche facciano le banche e la Regione detti gli indirizzi”. E così con un’operazione di ingegneria finanziaria Marquis ha elaborato un emendamento al Bilancio 2020 della Regione, sottoscritto anche da Jean Barocco (misto) e Jean-Claude Daudry (Av), che rende il tutto più facile e sostenibile. La proposta di Marquis è questa: la Regione si convenziona con le banche alle quali verserà un contributo dell’1% per l’abbattimento dei tassi di interessi del mutuo che sarà contratto direttamente da chi intende acquistarsi la casa. Così facendo chi si rivolge alle banche pagherà un interesse dello 0,5%.

La proposta di Marquis e condivisa da Barocco e Draudry, nasce dalla contestazione che la Regione non dispone di circa 100 milioni di euro, per finanziare tutte le 750 domande di mutuo del 2018 e 2019, a cui si andranno ad aggiungere quelle del 2020.

Come detto l'accordo con le banche prevede l'intervento della Regione per abbattere l'interesse all'1,5%. La proposta - secondo la maggioranza - permette di mettere a bilancio circa 2,2 milioni nel triennio creando gettito fiscale.

Inoltre le procedure per ottenere il mutuo sono molto più rapide e si possono liberare circa 22 milioni dai fondi di rotazione (restituzione dei mutui) da utilizzare per altre strategie di sviluppo. "E' un grande problema - commenta Marquis - sul quale spero ci possa essere condivisione. La politica non è fatta di slogan ma di soluzione dei problemi".

Se approvata la convenzione con le banche permetterà di erogare i mutui in tempi brevissimi e ciò consentirà di creare un circolo virtuoso in grado di far decollare l’edilizia e l’economia in genere senza obbligare la Regione a impegnare ingenti risorse che potranno essere utilizzare per altre iniziative. Già nel 2017, quando era Presidente della Regione, Marquis estese i mutui anche per l’acquisto e la ristrutturazione delle seconde case fino allora limitati alla prima casa.

I mutui gestiti da Finaosta continueranno a vivere per chi vorrà rivolgersi alla finanziaria regionale. “In base alla convezione – ha anticipato Marquis – potranno essere rinegoziati i mutui già in essere”.

Attualmente Finaosta gestisce per conto della Regione circa 300 milioni per i fondi di rotazione; gestione per la quale la Regione riconosce a Finaosta circa 3 milioni di euro annui di commissione.