M5S e Adu all’attacco della maggioranza sul bilancio

I Consiglieri del MoVimento 5 Stelle esprimono «tutto lo sconcerto per la mancata discussione del bilancio in seconda Commissione "Affari generali", che avrebbe dovuto avvenire questo pomeriggio, mercoledì 15 gennaio 2019, a causa dell'indisponibilità dell'Assessore alle finanze, nonché Presidente della Regione e reggente di tre differenti ulteriori Assessorati.»

«Nella seduta mattutina della seconda Commissione - riferiscono i Consiglieri del M5S -, la Giunta regionale ha presentato decine di nuovi emendamenti, rinviando al pomeriggio il prosieguo dei lavori. Alle ore 15.30, il Presidente della Commissione ha chiesto di potersi confrontare con l'Assessore alle finanze, che ha declinato l'invito a partecipare ai lavori, senza alcuna giustificazione.»

«Il nostro gruppo consiliare, presente in Commissione al completo per partecipare attivamente ai lavori, ha valutato, insieme alle altre forze di minoranza, che non sussistevano le condizioni per proseguire nell'esame delle proposte relative al bilancio ed ai suoi emendamenti.»

«Il terzo rinvio della discussione di questo bilancio in Commissione - concludono i Consiglieri del M5S - è stato per l'ennesima volta voluto da una Giunta che poi, alla prova dei fatti, non dà nessuna disponibilità al confronto nel merito di questo atto.»

«ADU-VdA da circa due mesi attende la discussione degli emendamenti che ha presentato al bilancio regionale e anche oggi era pronta al confronto al fine di velocizzare la discussione in seconda Commissione consiliare.» Così la Consigliera di ADU-VdA Daria Pulz commenta l'esito dei lavori della Commissione di oggi, mercoledì 15 gennaio 2019.

«Le nostre proposte riguardano un'IRPEF regionale più giusta, che tuteli i meno abbienti e avvii un processo di redistribuzione della ricchezza, danno maggiori risorse ai Comuni, alla sanità e alla formazione e sono per lo stop alla follia del mega impianto intervallivo di Cime Bianche. Ma il Governo regionale non si è nemmeno presentato e Testolin, malgrado la sua funzione di Presidente ad interim con le deleghe assessorili, ha dichiarato di avere un altro impegno (la spartizione delle poltrone per l'ennesimo Governo a punti e cronoprogrammi?). Di fronte all'incoscienza di UV e satelliti autonomisti, rinnoviamo l'invito a portare responsabilmente il bilancio in votazione al più presto e poi, senza, indugi ad andare al voto.»