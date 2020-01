Aosta: Puliamo il parco del Quartiere Cogne (FOTO GALLERIA)

E’ il più grande appuntamento di volontariato ambientale nei quartieri di Aosta. Promossa dall’assessorato politiche sociali, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, in collaborazione con l’Associazione Quartiere Cogne, grazie all’instancabile lavoro di alcuni volontari, è iniziata, come promesso, la campagna per la pulizia del parco del Quartiere Cogne.

Una pulizia straordinaria degli spazi pubblici dai rifiuti abbandonati, del fogliame e di quanto rende brutta l’aera verde.

“Ma è anche un’occasione – sottolinea l’assessore ai servizi sociali, Luca Girasole - per parlarsi, conoscersi, condividere”.

Con guanti, rastrelli, ramazze e sacconi si sono ritrova nel parco per le pulizia di primavera. La primavera del Quartiere Cogne; un’occasione per rendere più vivibile e più bello il territorio.