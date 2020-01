Concorso per l’ammissione al primo anno del 202° corso dell’Accademia Militare Ufficiali Carabinieri

Il 31 gennaio 2020 scadrà il termine per la presentazione della domanda per il concorso, peresami, per l’ammissione di 60 Allievi al primo anno del 202° corso dell’Accademia Militaredi Modena, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 17 e i 21 anni inpossesso di un diploma di istruzione secondaria quinquennale o in grado di conseguirlo nelcorrente anno scolastico.

Il Bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale, e le modalità dipartecipazione sono anche reperibili sul sito istituzionale.