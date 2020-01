Quasi 100mila euro per finanziare progetti politiche giovanili

Ammonta a 97.000 euro la somma impegnata dalla Regione Valle d'Aosta per finanziare otto progetti per le politiche giovanili. Le iniziative - contenute negli Avvisi pubblici 1 e 2 indetti nel 2019 - sono state presentate a Palazzo regionale e sono rivolte a ragazzi tra i 14 e i 29 anni. I progetti selezionati: associazione Tamtando, Memoria impegno azione Aps, associazione Uniendo raices, Replicante Teatro, Framedivision, Union presse francophone, associazione Long neck doc e Lega italiana fibrosi cistica. "Abbiamo avviato un lavoro di condivisione - ha spiegato l'assessore regionale alle politiche giovanili, Chantal Certan - per modificare alcune storture della legge e per preparare il Piano giovani 2020-2022. La riuscita di questo piano è legata proprio alla presenza dei giovani nella sua fase di elaborazione".