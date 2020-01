Meno burocrazia per il trasferimento di fondi dalla Regione allo Sportello enti locali

“È molto positivo che la Regione abbia accettato le richieste del Comitato esecutivo del Cpel in merito ai finanziamenti del Suel. In primo luogo, di semplifichiamo il meccanismo dei trasferimenti, miglioriamo l’efficienza della gestione contabile e alleggeriamo la gestione finanziaria per gli enti localiSuel, si semplificano i trasferimenti finanziari".

Enrica Zublena, sindaco di Saint-Marcel e responsabile politico della Consulta 'Sviluppo economico e innovazione', commenta il voto favorevole unanime dell'’Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali alla proposta di deliberazione della Giunta regionale che definisce e approva i criteri e le modalità di erogazione del trasferimento finanziario, a decorrere dal 2020, a favore dello Sportello unico degli enti locali.

“In secondo luogo - ha aggiunto - mettiamo a copertura nel bilancio regionale l’intero importo previsto per il Sportello unico. L’auspicio è che questo impegno non venga stralciato in una revisione del bilancio regionale”.