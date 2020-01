A Fenis il premio Ambasciatore nazionale

Il progetto 100 Ambasciatori nazionali è dedicato a Comuni e Aziende di eccellenza che, nella loro Regione, mettono in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, storico, artistico, culturale, artigianale, manifatturiero ed enogastronomico, adottando strategie legate alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, alla trasparenza amministrativa e alla legalità, contribuendo in modo attivo a incentivare lo sviluppo e la coesione della collettività, sviluppando un'idea di futuro originale e autentica, senza mai perdere il contatto con le radici del luogo.

I100 i protagonisti delle Regioni italiane riceveranno un simbolico riconoscimento, per aver saputo difendere le proprie radici e allo stesso tempo contribuito a un sano progresso della terra da lasciare in eredità alle future generazioni.

«Sono particolarmente orgoglioso del fatto che il Comune di Fénis sia stato scelto fra i 100 Ambasciatori d’Italia - dice il sindaco, Mattia Nicoletta (nella foto) - in ragione del fatto che abbiamo saputo utilizzare e valorizzare il castello. Ci siamo impegnati affinché la sua apertura fosse non solo finalizzata alle visite ma anche agli eventi e, in particolare alla fiera che, da tre anni a questa parte, in novembre, catalizza l’attenzione di circa 8mila persone. Il comune ha anche acquisito l'area sottostante il castello e ha coinvolto l'Amministrazione regionale per la realizzazione di uno spazio che riqualificherà completamente l’ingresso, attribuendogli nuova importanza e funzionalità».