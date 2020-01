“SOS CODACONS” NUMERO VERDE 800980273

Nell’ambito del potenziamento delle attività di sportello dell’associazione, ha attivato per tutto l’anno in corso il progetto “SOS Codacons Valle d’Aosta”. Si tratta di un numero verde dedicato a chi ha problemi contrattuali nonché di pagamento di bollette e consumi nei settori dell’energia, acqua, gas, telefonia fissa e mobile; su acquisti di beni mobili e servizi, sul diritto di recesso; problemi di condominio relativi alle locazioni, ripartizione delle spese, le parti comuni, i parcheggi, i rumori molesti, le infiltrazioni.

Obiettivo del progetto consiste nell’ implementare i servizi offerti al consumatore e nel contempo di metterlo nelle condizioni di avere una prima informazione e consiglio a titolo gratuito.

Ogni richiesta sarà gestita da un operatore addetto al numero verde il quale possiede una formazione continua sulle problematiche oggetto dell’aiuto e sarà in grado di suggerire e consigliare all’utente il modo corretto per affrontare il problema nonché indicarne la possibile soluzione.

Il numero verde è operativo dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al giovedì. Si occuperà della gestione delle telefonate in entrata dei consumatori fornendo una corretta informazione su utenze, acquisti e condominio.

L’utente avrà a disposizione per l’esposizione del problema con annessa risposta 240 secondi. Nel caso in cui l’operatore non fosse in grado di chiudere la richiesta in prima persona si assicurerà di reindirizzare il contatto ad un livello superiore.