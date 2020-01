Gignod: Investiti quasi 40mila euro per nuovi serramenti scuole

Con la sostituzione di tutti i serramenti delle aule, è migliorata l'efficienza energetica della scuola primaria di Gignod. L'intervento, avvenuto nelle scorse settimane, è stato possibile con il ricorso a un contributo statale (legato al decreto legge 34 del 30 aprile 2019).

I serramenti sono in pvc, triplo vetro, con tende oscuranti interne, per una minor dispersione termica e un maggiore comfort, con conseguente risparmio energetico complessivo.

L'importo dei lavori (iva esclusa) ammonta a 39 mila 330 euro, di cui 5 mila 300 di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, oneri di discarica ed economie non soggette a ribasso. L'opera, completata al 70 per cento, "sarà terminata quanto prima", spiega il sindaco di Gignod, Gabriella Farcoz. Sono infatti ancore da sostituire le finestre di scalinate, biblioteca e aula insegnanti.

"Finalmente - aggiunge - siamo riusciti a realizzare un intervento grazie a un finanziamento dello Stato per l'efficientamento energetico. Era un lavoro necessario".