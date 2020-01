Dix chiots Saint-Bernard en cadeau à Martigny

La chienne à poils courts « Tosca du Grand St. Bernard » et le mâle à poils courts « Apollon de l’Orée des Montagnes » sont devenus parents de cinq mâles et cinq femelles en parfaite santé le 24 décembre 2019, offrant ainsi un magnifique cadeau de Noël à la Fondation Barry.

Pour Tosca, qui est devenue maman pour la première fois, les deux premières semaines se sont très bien passées et elle s’occupe de sa progéniture avec amour. Ses bébés, qui porteront tous des noms avec la lettre « C », se développent merveilleusement bien et leurs progrès peuvent être observés chaque jour sur notre site internet fondation-barry.ch.

Cette nichée de boules de poils représente non seulement un beau cadeau de Noël, mais l’un de ses dix chiots est appelé à avoir une renommée internationale. Il sera, en effet, la mascotte du Marathon international des terroirs du Valais (MITVS), qui fera vibrer le canton en juin 2021. D’ici là, la Fondation Barry, l’équipe des gardiennes des Saint-Bernard et les organisateurs du MITVS joignent leurs forces pour vous faire découvrir les aventures du bébé de Tosca appelé à devenir une star.

D’entre les dix, qui sera la mascotte ? Quel sera son nom ? Pourquoi elle ? Réponses au fil des semaines sur le site www.marathonvalais.ch.

Dès le 4 février 2020, il sera possible de rendre visite à ces petits Saint-Bernard et de les voir s’ébattre et jouer dans les parcs du Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard à Martigny. Le Barryland est ouvert tous les jours et accueille les visiteurs de 10 heures à 18 heures.