500 exposants à Petite Foire Saint-Ours Donnas

Plus de 500 exposants trouveront place le long du centre historique du bourg de Donnas, qui n'est autre que l'ancienne voie romaine des Gaules, le dimanche 19 janvier. Aoste n'est pas la seule à rendre hommage à ses artisans. Avec 15 jours d'avance, la Petite foire de Saint-Ours anticipe la foire de l'artisanat de tradition la plus connue et la plus importante qui animera, comme le veut la tradition, les rues du chef-lieu les 30 et 31 janvier.



A Donnas la fte débute le vendredi 17 soir avec la traditionnelle veillée à la découverte des anciennes caves obtenues dans les sous-sols ou dans les coins les plus cachés du bourg, accompagnés par la fanfare de Donnas et les chorales ''Mont Rose'' et ''Viva Voce''. La fete reprendra samedi lorsque, après le coucher du soleil, la commune s'illuminera grce à la procession aux flambeaux des artisans qui culminera avec la messe dans la chapelle de Saint-Ours. Mais le jour le plus important sera le dimanche 19 avec l'ouverture officielle de la foire à partir de 8h30 du matin.