Aosta: Vero successo del progetto I Bambini in Testa

Un centinaio e più tra bambini e genitori hanno preso parte alla riuscitissima iniziativa I BAMBINI IN TESTA, progetto realizzato dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Aosta in collaborazione con la cooperativa Leone Rosso che gestisce alcuni asili nido.

Appuntamento al nido d'infanzia comunale di viale Europa per il primo appuntamento del nuovo anno. Tra i vari appuntamenti futuri vi saranno quelli relativi alla mostra sui diritti all'infanzia che si terrà sotto i portici del municipio dai primi di febbraio e la rassegna cinematografica che prevede la proiezione di 3 film sempre sul medesimo tema.

Il 2020 ha portato la ripresa delle attività del progetto “I Bambini in testa” che coinvolge i tre asili nido comunali (via Roma, Viale Europa e “M.Berra”) e la Biblioteca del quartiere Dora, prevedendo un ciclo di incontri con le famiglie e i loro bimbi da 0 a 6 anni Si è iniziato l’11 gennaio con gli atelier musicali del ciclo “Il mio mondo di Suoni”, storie sonore, esplorazioni, giochi di vocalità e danze figurate condotti dagli esperti della Sfom Luca Gambertoglio e Alice Stilo.

Gli incontri successivi, sempre alla stessa ora, saranno il 25 gennaio, l’8 febbraio e il 7 marzo. Sabato 18 gennaio, invece, è in calendario il primo di due incontri di teatrino per bambini. L’appuntamento con “Il dono degli Gnomi” e “La rapa gigante” è per le ore 15 nella Biblioteca del quartiere Dora (strada Croix Noire 30; tel. 0165-300315). L’attività sarà condotta da Fulvia Perrino, bibliotecaria e animatrice per bambini.

Il secondo incontro è in programma il 15 febbraio. Il progetto “I Bambini in testa”, interamente finanziato da fondi del Miur per 118 mila euro, è realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sociale “Leone Rosso”.

Gli obiettivi generali dell’iniziativa sono di sensibilizzare asili nido e scuole dell’infanzia al concetto di continuità educativa, diffondere una cultura dell’infanzia non stereotipata all’interno del tessuto cittadino, impostare un lavoro di conoscenza tra tutte le realtà che si occupano di bambini tra 0 e 6 anni e coinvolgere scuole, servizi, famiglie e, in generale, la comunità intorno ai bisogni e ai diritti dei più piccoli.