La Valle perde il seggio nel Comitato delle REgioni a Bruxelles

La Valle d'Aosta non avrà un proprio rappresentante all'interno del Comitato delle Regioni di Bruxelles. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Renzo Testolin, "con profondo rammarico". "E' stata sottratta alla Valle d'Aosta - spiega - la possibilità di mantenere il proprio rappresentante che per la nostra realtà regionale rappresenta l'unica opportunità per esprimere le proprie istanze a livello europeo, tenuto conto che l'attuale legislazione non garantisce alla Valle d'Aosta di esprimere un proprio rappresentante al Parlamento europeo".

l Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 Stati membri. Attraverso il CdR essi possono scambiarsi pareri sulle norme dell'UE che incidono direttamente sulle regioni e sulle città.

Il CdR offre alle città e alle regioni la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione nel processo legislativo dell’Unione europea per assicurare che la posizione e le esigenze degli enti regionali e locali siano rispettate.

"Con amarezza - prosegue Testolin- siamo venuti a conoscenza del fatto che in seduta riservata la Conferenza delle Regioni ha modificato la composizione dei rappresentanti regionali effettivi, assegnando alla nostra Regione solo un ruolo di 'supplenza'. Questo anche a dispetto di una nota inviata al Presidente Bonaccini, con la quale si chiedeva il mantenimento e il rispetto di quanto concordato a livello politico e ratifcato il 28 novembre scorso". "E' un fatto grave - conclude Testolin - poiché da sempre è stato consentito alla Valle d'Aosta, nel rispetto di una positiva e costruttiva dialettica con le altre regioni, di avere una propria rappresentanza nelle istituzioni europee.