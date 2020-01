Modificato il calendario della Saison cinema

Un fotogramma di La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Cambia leggermente la scaletta di alcune proiezioni della sezione Cinema della Saison culturelle al Cinéma de a Ville. Il film Beautiful Things, in programma il 14 e 15 gennaio sarà in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Contrariamente a quanto scritto sulla programmazione e sul catalogo, il 28 e il 29 gennaio verrà proiettato La famosa invasione degli orsi in Sicilia al posto di A proposito di Rose a causa dello slittamento di uscita al cinema di quest'ultimo.

Di conseguenza martedì 28 gennaio alle 16 e alle 20, mercoledì 29 gennaio alle 18 e alle 22 sarà in cartellone La douleur di Emmanuel Finkiel con Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay. Mercoledì 29 alle 18 è previsto l’incontro con Francesca Vettori, doppiatrice e curatrice dell'adattamento dialoghi.

Il film è ambientato nella Francia del 1944 occupata dai nazisti, Robert Antelme, maggior rappresentante della Resistenza, è arrestato e deportato. Marguerite Duras, sua moglie e scrittrice, pronta a tutto pur di salvarlo, si lascia coinvolgere in una relazione con un agente francese della Gestapo, Rabier. Un diario intimo del dolore ispirato al romanzo di Marguerite Duras, storia autobiografica che racconta l’insostenibile attesa del ritorno dei deportati francesi dai campi di concentramento nazisti.

Martedì 28 gennaio alle 18.15 e alle 22.15, mercoledì 29 gennaio alle 16 e alle 20.15 verrà proiettato il film di animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti con le voci di Linda Caridi, Toni Servillo, Antonio Albanese.

Nel tentativo di ritrovare il figlio perduto e di sopravvivere ad un terribile inverno, il Grande Re degli Orsi, Leonzio, conduce il suo popolo in pianura, dove vivono gli uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio, suo figlio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini. Una favola d'animazione raccontata con delicatezza e maturità che immerge adulti e bambini nella magica Sicilia di Dino Buzzati.