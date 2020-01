Fiera di Sant’Orso: Nuove regole per assegnare il Premio Balan

Sono cambiate le modalità di partecipazione al concorso istituito dall’Amministrazione comunale nel 2015 per rendere omaggio al pittore e grafico valdostano di fama internazionale scomparso nel 2013. Contrariamente a quanto avveniva in passato, dalla sesta edizione del premio, che verrà assegnato in occasione della prossima Fiera di Sant’Orso, parteciperanno di diritto tutti gli espositori della 1020ᵃ edizione della “Millenaria” appartenenti ai settori tradizionale e equiparato (rame, ceramica, vetro, oro e argento).

In particolare, il riconoscimento sarà assegnato dalla Giura all’artigiano che si sia distinto nel realizzare opere caratterizzate, oltreché dalla tradizione, dalla ricerca e dall’innovazione.

Il vincitore, oltre a beneficiare di un’opera artistica scelta dalla famiglia Balan e dall’Amministrazione comunale, avrà la possibilità di fruire della concessione in uso, per una durata massima di un mese, di uno spazio di pertinenza comunale secondo disponibilità: Cappella di San Grato in via de Tillier, Saletta Hôtel des Etats in piazza Chanoux, Saletta d’arte comunale in via Xavier de Maistre, in cui esporre una selezione delle proprie creazioni.