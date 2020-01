Valdostano guidava ubriaco, tasso alcolico 6 volte superiore al consentito

Intorno alle 3 un equipaggio della Sezione di Aosta notava ad Aosta una autovettura che procedeva sbandando vistosamente.

Il veicolo, con a bordo due persone, è stato fermato ed il conducente di 32 anni, residente inValle, è stato sottoposto a controllo mediante etilometro per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche che evidenziava un tasso di alcol nel sangue pari a 3 g/l. di fatto oltre 6 volte il limite consentito dalla Legge.

All’uomo è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione che potrà arrivare fino a 2 anni, decurtati 10 punti dalla patente di guida e segnalato all’autorità giudiziaria che potrebbe comminare un’ammenda fino a 6.000 euro e l’arresto fino ad un anno.

La Polizia Stradale ricorda che gli effetti sulla guida di una concentrazione così alta di alcol nel sangue sono molto gravi, in particolare: tempi di reazione estremamente allungati, vista offuscata, grave alterazione dello stato psicofisico che può arrivare allo stato di incoscienza. In tali condizioni la probabilità di provocare un incidente stradale è non solo possibile ma altamente probabile.