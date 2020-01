Nel 2019 quasi 10mila infrazioni stradali in Valle, ritirate 160 patenti e tagliati 1400 punti patente

Nel corso del 2019 sono state attivate oltre 5500 pattuglie nell’ambito degli itinerari autostradali della A\5 tra il casello di Quincinetto e il Traforo del Monte Bianco ove la Polizia Stradale opera in esclusiva e le strade statali 26 e 27.

Contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti e attività contravvenzionale

Sono state accertate 9.888 infrazioni al codice della strada in aumento di circa il 15% rispetto al 2018. Sono state ritirate 162 patenti di guida e oltre 200 carte di circolazione. Il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato sanzionato oltre 400 volte mentre l’uso improprio di telefono cellulare è stato sanzionato 300 volte in aumento del 10% rispetto al 2018.

La repressione del fenomeno della distrazione alla guida causato soprattutto dall’uso degli smartphone è stato attuato anche attraverso pattuglie in ‘borghese’ in ragione della particolare pericolosità di tale condotta.

La piena operatività del sistema di calcolo della velocità media TUTOR all’interno del Traforo del Monte Bianco e al sistematico utilizzo di tutte le apparecchiature elettroniche per il rilevamento del superamento della velocità, dislocate lungo la tratta autostradale della A\5 da Quincinetto al Traforo del Monte Bianco e lungo le strade statali 26 e 27, nel corso del 2019 sono stati elevati n. 2700 verbali per eccesso di velocità in aumento del 150% rispetto al 2018. Sono stati decurtati 14000 punti patente.

Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sono stati complessivamente controllati 18.000 conducenti e sottoposti a verifica con etilometro e precursore con un aumento percentuale del 5% rispetto all’anno 2018.

Di questi sono risultati in stato di ebbrezza 67 conducenti, dato stabile rispetto al 2018 e 2 persone sono state denunciate per guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Appositi servizi vengono svolti in corrispondenza dei caselli autostradali finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno del mancato pagamento dei pedaggi nonché la verbalizzazione in seguito alle segnalazioni giunte dai soggetti appositamente abilitati delle concessionarie autostradali.

Nel corso del 2019 è stata assegnata alla Sezione polizia Stradale di Aosta un’apparecchiatura denominata “Street control” in grado di accertare in “tempo reale”, anche con pattuglia in movimento, la copertura assicurativa dei veicoli durante la loro circolazione e la regolare revisione. Nel corso del 2019 sono stati controllati con questa apparecchiatura oltre 25.000 veicoli ed elevati 70 verbali a carico di veicoli privi di copertura assicurativa e 340 verbali per irregolarità nella revisione periodica.

Settore Autotrasporto

Specifica attenzione è stata rivolta ai controlli nel settore dell’Autotrasporto e alla verifica del rispetto delle specifiche normative, in particolare presso l’Area Tecnica di Regolazione di Pollein e al Piazzale del Traforo del Monte Bianco, con circa 8500 veicoli adibiti al trasporto di merci sottoposti a controllo rispetto ai circa 8000 del 2018 (+6%).

Tra questi vengono sistematicamente controllati in particolare i veicoli che circolano in condizioni di eccezionalità rispetto a dimensioni e massa e quelli che trasportano sostanze pericolose, focalizzando l’attenzione in particolare sul rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti professionali.

Gite scolastiche in sicurezza

Nel corso del 2019, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione sono stati attivati controlli d’iniziativa o su segnalazione dell’istituto scolastico mirati al controllo degli autobus destinati al trasporto delle scolaresche per gite o viaggi d’istruzione. Complessivamente sono stati 276 gli autobus controllati nel corso del 2019 rispetto ai 180 del 2018 (+53%). Andamento dell’infortunistica stradale

In ambito autostradale, scenario in cui come detto la Polizia Stradale opera in esclusiva, si conferma il trend di diminuzione complessiva del numero dei sinistri. Il numero di incidenti con soli danni occorsi e rilevati dal personale della Sezione di Aosta, nel corso dell’anno 2019 in ambito autostradale è stato pari a 51 sinistri mentre nel 2018 sono stati 58 (-12%). In leggero aumento il numero di incidenti con lesioni passati da 19 del 2018 a 21 del 2019.

Tuttavia il numero di persone ferite è diminuito passando da 48 del 2018 a 37 del 2019 (-23%). Nel corso del 2019 non si è verificato in ambito autostradale alcun incidente con esito mortale, mentre nel 2018 si è verificato un sinistro nel quale hanno trovato la morte n. 2 persone. Complessivamente sono 4 le persone decedute a causa di incidente stradale in Valle d’Aosta nel 2019 rispetto alle 12 del 2018 con una riduzione della mortalità del 66%.

Attività di Polizia Giudiziaria e controlli amministrativi

Nel corso del 2019 la Sezione Polizia Stradale di Aosta ha svolto 34 controlli amministrativi agli esercizi commerciali connessi alla circolazione dei veicoli (concessionarie, autorimesse, autofficine, demolitori ecc.) accertando e contestando 4 violazioni amministrative. Nel corso dell’anno, e soprattutto in occasione dell’esodo estivo e delle principali festività sono state effettuate 97 pattuglie di Polizia Giudiziaria con personale e autovetture in “borghese” in aggiunte a quelle ordinariamente impegnate nell’attività di vigilanza stradale.

Nell’ambito dell’attività di P.G. svolta nel 2019 sono state arrestate complessivamente n. 4 persone per residui di pena da scontare. Sono state inoltre denunciate due stranieri in quanto sorpresi a sostenere l’esame per la patente di guida al posto di altri. Campagne di informazione ed educazione stradale.

Particolare e costante attenzione viene rivolta alle lezioni di educazione stradale nelle scuole da parte di personale qualificato della Sezione.

L’impegno è rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori della Regione. Nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati interventi che hanno coinvolto circa 1000 alunni. Di particolare efficacia si è dimostrata la proiezione del film agli alunni delle scuole superiori “Young Europe” interamente prodotto dalla Polizia di Stato, nel quale le vite di giovani europei, pur apparentemente distanti, sono tutte accomunate da un incidente stradale che li coinvolge tragicamente. Inoltre, nel 2019 è stata attuata anche in Valle d’Aosta la campagna di educazione stradale “Icaro” giunta alla 20^ edizione in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma.