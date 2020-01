Due cittadini francesi arrestati al Traforo Monte Bianco

Nella mattinata odierna la Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco,durante dei controlli in uscita dal territorio nazionale, traeva in arresto due cittadini francesi A.K e E.H.M ai sensi art. 12.c1 D.Lgs 286/98 (favoreggiamentoimmigrazione clandestina) in quanto trasportavano sulla loro autovettura in qualitàdi passeggeri, due stranieri irregolari, già stati fotosegnalati a Cagliari, che sonostati denunciati ai sensi art.495 (false attestazioni ).

Durante la perquisizioneil personale operante rinveniva nella disponibilità di E.H.M un coltello militare ditipo tattico che veniva sequestrato e quindi denunciato in stato di libertà anche aisensi art 4 C.P. Gli stessi processati con rito direttissimo venivano condannatirispettivamente a 11 mesi e 20.000 euro e 12 mesi e 30.000 euro.L’autovettura sequestrata veniva confiscata.