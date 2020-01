L'ESCURSIONE DELLA SETTIMANA: Arp du Bois a Saint Rhemy

Come per tutte le attività in montagna, occorre non sopravvalutare se stessi avventurandosi in percorsi difficili e faticosi: informati bene sull'itinerario da seguire, valuta le condizioni della neve e consulta sempre le previsioni del tempo.

Arp du Bois Saint-Rhémy-En-Bosses

Difficoltà:

E - Escursionistico

Periodo consigliato:

dal 01/01 al 31/03

Partenza:

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES: parcheggio Crévacol (1659 mt.)

Arrivo: Arp du Bois (2056 mt.) Dislivello:397 m Durata Andata: 2h00 Durata Ritorno: 1h15

Accesso

Casello autostradale di Aosta Est. Proseguire per il Gran San Bernardo sino al bivio per Crévacol. Svoltare a destra scendendo verso i parcheggi della stazione sciistica: lasciare l’auto in fondo al parcheggio.

L’escursione ad Arp du Bois conduce l’escursionista nella suggestiva cornice dell’alta Coumba Freida: da non perdere gli splendidi scorci panoramici sul Créton de Midi.

Descrizione del percorso