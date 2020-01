Oggi venerdì 10 gennaio saint Aldo, Marcien Guillaume

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 10 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 10.30

Santa Messa

Sabato 11 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 12 gennaio

Aosta - pomeriggio

Incontro Cresimandi zona quinta

Lunedì 13 gennaio

Curia vescovile - ore 9,30

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 14 gennaio - Giovedì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto.

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 10 gennaio saint Aldo, Marcien Guillaume

La Chiesa celebra Sant' Aldo Eremita

Non si sa esattamente in quale epoca S. Aldo sia vissuto, probabilmente nei secoli intorno al Mille. Secondo una tradizione fu eremita e carbonaio a Carbonia presso Pavia, e a Pavia fu sepolto nella cappella di S. Colombano, dalla quale fu traslato nella basilica di S. Michele. Non a caso la memoria di S. Aldo si è conservata a Pavia, che fu un tempo capitale del Regno dei Longobardi. E’ probabile, infatti, che sangue longobardo scorresse nelle vene del Santo eremita, o così almeno fa pensare l’origine del suo nome, che la parola longobarda “ald”, con il significato di vecchio.

Il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 16,49