Aosta celebra i Carnavals de Montagne, seicento maschere nelle vie del centro

Circa 600 tra figuranti e personaggi daranno vita ad Aosta a Carnavals de Montagne en Vallée d’Aoste, evento dedicato alla storia e alle peculiarità dei gruppi carnevaleschi valdostani, dei gruppi storici e delle maschere tradizionali.

La manifestazione prenderà il via sabato 11 gennaio, alle 21, nel padiglione delle feste allestito in piazza Mazzini, in cui si svolgerà il Grande Veglione di Carnevale, con la partecipazione di Erik e i Poudzo Valdotèn (ingresso gratuito). Domenica 12 gennaio, alle 14.30, nel centro storico di Aosta, si terrà la grande sfilata allegorica dei gruppi storici e dei personaggi dei Carnevali della Valle d’Aosta.

A questa edizione partecipano i gruppi valdostani: Le Beuffon di Courmayeur; Le Groupe historique Chatel Argent di Villeneuve; Le Comité 4 Tor di Aymavilles; I Messaggeri Alati; Gli Arlecchini di Gressan; MasqueAoste; La Signoria di Aosta; Le Landzette dei vari Carnevali della Coumba Freide; Le Comité du Car-Naval di Quart; Le Comité de Villefranche di Quart; Lo Storico di Nus; Les Chevaliers des Arpitans – Nus; Le Cors dou Heralt Gruppo Storico; La Dama Bianca del Breuil; Il Carnevale dei Piccoli di Saint-Vincent; Lord & Lady Stallard ed il Gruppo storico di Champdepraz; Il Carnevale storico di Verrès; Le Château d'Issogne; I Pifferi e i Tamburi di Arnad.