Ivrea: Nuvo Sistema integrato per la sicurezza urbana

Presenti il Questore di Torino Giuseppe De Matteis, il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli e l’Assessore alla Polizia locale Giuliano Balzola, presso il Commissariato di Ivrea, il Vicequestore Giorgio Pozza ha presentato i nuovi allestimenti della Sala Operativa e della Sala Ordine Pubblico nonché il sistema integrato per la sicurezza urbana.

Il sistema integrato per la sicurezza urbana, recentemente realizzato in accordo con l’Amministrazione comunale di Ivrea, permetterà di visualizzare le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della città di Ivrea e coordinare, attraverso radio e nuove tecnologie, tutto il territorio.

Il nuovo supporto tecnologico, che sarà utilizzato per l’ordinario controllo del territorio, consente di visualizzare in tempo reale gli obiettivi sensibili della città ed è abbinato anche all’uso, da parte le pattuglie, di nuovi tablet che consentono, tra l’altro, di conoscere, attimo per attimo, la posizione delle pattuglie sul territorio.

Anche le sale che ospitano le nuove tecnologie sono state totalmente ristrutturate con un’attenzione particolare ai requisiti di confort e sicurezza passiva come, per esempio, la climatizzazione, i vetri antiproiettile, la porta antisfondamento e la bussola per regolare l’afflusso del pubblico.La nuova Sala Ordine Pubblico è stata, inoltre, impreziosita dal trittico, dipinto a quattro mani degli artisti eporediesi Daniela Borla e Antonio Muroni, intolato “La scorta” che ricorda il sacrificio degli agenti della polizia di Stato Vico Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montanaro e Emanuela Loi, nonché dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.