“Aggiungi un posto a tavola” non è mai un’affermazione banale. E per renderla davvero concreta le persone con disabilità intellettiva della “Locanda del terzo settore - Centimetro zero” di Spinetoli, nelle Marche, hanno portato al Papa una sedia bianca da loro stesse costruita e decorata. Un dono simile era stato portato, il 28 giugno, al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che le ha ringraziate e incoraggiate nel suo discorso di fine anno con queste parole: «Un’associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi”, che esprime appieno il vero senso della convivenza».

“Sotto un unico cielo” hanno artisticamente scritto sulla sedia per il Papa che — nella prima udienza generale del 2020 — ha accolto a braccia aperte il gruppo, salutando tutti a uno a uno.“Centimetro zero”, spiegano Roberta D’Emidio e Emidio Mandozzi, «è un modello di “locanda sociale” in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità e il recupero creativo: tutto ciò che si mangia a “Centimetro zero” proviene dal nostro orto o dalla nostra rete di cooperative sociali e aziende locali; le sedie e le lampade sono state restaurate e dipinte a mano dal nostro staff, che comprende un gran numero di giovani con disabilità fisica e intellettiva».

Sono proprio queste persone — tra i venti e i quaranta anni — «il cuore pulsante della locanda: coltivano i prodotti per la tavola, hanno arredato il ristorante, lavorano come personale di sala e si impegnano in tutte le attività che “Centimetro zero” promuove per rafforzare la produttività, la cultura, la formazione e lo scambio». Insomma, rilanciano i responsabili, «“Centimetro zero” è molto più che mangiare a chilometro zero: è annullare ogni distanza. È essere vicini, stretti stretti, alla genuinità del nostro territorio, al passato che si rinnova nel presente, ai nostri ragazzi che, così, hanno la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro».

Al Papa i protagonisti di questa originale esperienza di inclusione reale hanno fatto presente che «una cena da “Centimetro zero” è più che una cena: è mangiare bene e sano, è sostenere il territorio, è partecipare a un progetto sociale, è farlo in un luogo vivo e variegato. Perché una cena “diversa” è una cena speciale».

Particolarmente eloquente anche il dono che il popolo del bellunese ha presentato stamani a Papa Francesco: il tradizionale calendario dell’Avvento scolpito da artisti locali sul tronco di un pino schiantato durante la tempesta “Vaia” che ha devastato la loro terra nell’ottobre 2018. Sul tronco ci sono 24 porticine, una per ogni giornata del mese di dicembre fino a Natale, con scritti i nomi di tutti i comuni colpiti dalla calamità. L’iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Belluno e dalla Regione Veneto.

Un incoraggiamento, inoltre, il Pontefice ha rivolto alla famiglia vincenziana in occasione dell’incontro che, da mercoledì a sabato, vede riuniti insieme a Roma la Congregazione della missione, le Figlie della carità, le Suore della carità, i gruppi di volontariato, la Società di San Vincenzo de’ Paoli fondata dal beato Federico Ozanam e l’associazione della Gioventù mariana, oltre a centinaia di altri “rami” che si ispirano nella loro fondazione proprio a san Vincenzo de’ Paoli, portandone espressamente anche il nome.

Il Papa ha infine salutato i militari argentini impegnati nella missione di pace a Cipro, accompagnati dal vescovo ordinario militare Santiago Olivera.Non è mancato un momento di spettacolo, offerto dagli artisti del circo italo-cubano “Aqua”, in questi giorni in scena a Roma su iniziativa della storica famiglia circense Zoppis. In aula Paolo VI erano presenti i sessantacinque artisti, musicisti e tecnici.