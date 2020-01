Bilancio regionale approvato entro fine gennaio

“Non andiamo oltre un dodicesimo di esercizio provvisorio. Entro fine gennaio il bilancio sarà approvato”. Lo hanno detto senza tentennamenti gli assessori di Av, Luigi Bertscky e Albert Chatrian, rispondendo alle domande dei giornalisti durate la conferenza stampa in cui hanno illustrato i dati sugli skipass relativi alle festività di fine anno.

L’assessore Bertsky nel corso della conferenza stampa ha posto l’accento sugli ingenti investimenti, circa 60 milioni di euro, previsti in bilancio per gli impianti di risalita e l’università. Alla domanda allora il bilancio sarà approvato ha risposto all’unisono con il collega Chatrian: “Dobbiamo; stiamo lavorando per ridurre i tempi non vogliamo andare oltre un mese di esercizio provvisorio”.

Le affermazioni dei due assessori suonano come una conferma che la forze politiche stanno lavorando su due tavoli: un per trovare la convergenza sul bilancio e l’latro per la formazione della nuova giunta regionale.