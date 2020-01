Laboratorio per cercare lavoro nell’era digitale

In un’epoca in cui il lavoro sembra scarseggiare, è fondamentale sapere come muoversi e come presentarsi quando si è alla ricerca di un impiego. Oltre alle candidature di persona, internet rappresenta sempre più un veicolo di grande importanza, ma sapersi districare nella vastità di portali e siti non è facile.

Per aiutare i giovani dai 14 ai 29 anni, Cittadella dei Giovani organizza “Digital Upgrade”, un laboratorio di ricerca attiva del lavoro nell’era digitale che insegni l'utilizzo di applicazioni per la consegna di candidature, la registrazione sui portali, la gestione delle candidature digitali e la costruzione del proprio video curriculum, un elemento che può fare la differenza nella presentazione di sé alle aziende.

Il laboratorio, tenuto dal docente William Novelli, è suddiviso in tre incontri, in programma in Cittadella sabato 1° febbraio dalle 14 alle 17, sabato 8 febbraio dalle 14 alle 18 e sabato 15 febbraio dalle 14 alle 17.

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio 2020, con dodici posti disponibili.