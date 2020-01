Crea il tuo logo e potenzia l’e-commerce

Dai visibilità al tuo brand.

Nel periodo ultra tecnologico in cui stiamo vivendo ecco che si fanno spazio le attività di vendita on line. In molti infatti decidono di intraprendere questa attività che spesso, se avviata con i giusti criteri, può regalare davvero importanti soddisfazioni. Proprio perché però si tratta di un’attività sulla rete e specialmente sui social, bisogna far sì che il proprio brand sia visibile, di effetto e di conseguenza appetibile. Un logo adeguato potrebbe essere un’ottima base di partenza: donando un nuovo look al tuo store digitale con generatori facili ed economici darai visione al tuo brand, esso sarà il modo in cui i clienti ricorderanno la tua azienda. Molte aziende fanno della tecnologia il loro punto di forza.

Libera la fantasia e crea il logo adatto alla tua attività.

Ma per entrare in questo mondo è necessario sapere cosa questo mondo offre, ecco perché è importante osservare anche i tuoi competitor. Differenzia il tuo brand dagli altri, non omologarti e cerca di capire davvero cosa può essere utile per te, la tua azienda e il tuo business. Fai un giro in rete e controlla quali sono i loghi di e-commerce che vanno per la maggiore, quelli digrande successo, scopri come tutto ciò può essere rapportato alla tua realtà. Disegna, immagina, prova e riprova il logo più adatto: il risultato sarà qualcosa di unico e straordinario. Non sono richieste competenze particolari, serve tempo e tanta passione al fine di poter concepire qualcosa che avete sempre pensato ma che per diversi motivi non avete mai realizzato. In rete potrebbero darti una mano creatori come Hatchful, Logaster, Canva.

Il giusto marketing per partire alla grande: fatevi conoscere e date il meglio di voi.

L’aspetto del marketing è senza dubbio importante: il logo, come detto, certo ma anche far conoscere la nostra attività agli altri, sulla rete e internet si sa è una risorsa incredibile e sconfinata. Il logo è molto di più di un semplice disegno, di una scritta, di un pensiero seppur proprio, di una frase: il logo è una filosofia tutta personale, è un modo di essere, di apparire agli altri e di far conoscere tutto ciò che riguarda il proprio e-commerce. Un bagdet importante vi aiuterà senza dubbio tuttavia anche chi non dispone di grandissime risorse economiche potrà contare su diversi servizi che aiuteranno a creare un logo fatto su misura per voi, un po’ come il concetto di minima spesa e massima resa. Lo step successivo magari potrebbe essere quello di puntare su un biglietto da visita sul quale naturalmente dovrà campeggiare in bella vista il vostro logo, pensato e realizzato proprio da voi. Un vostro personalissimo sogno che finalmente si realizza! Il marketing per poter partire ha bisogno della giusta spinta, così come di entusiasmo, dei giusti passaggi, sarà facile poi poterne constatare i benefici: il vostro logo allora comincerà ad essere conosciuto e riconosciuto e a voi non rimarrà altro che occuparvi a tempo pieno degli altri aspetti del vostro e-commerce. Non aspettate allora, mettevi subito all’opera!